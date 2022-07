Ρεθύμνου

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας βρήκε νεκρή την γυναίκα. Πληροφορίες αναφέρουν πως πριν λίγες μέρες, το ζευγάρι είχε παντρέψει ένα απο τα παιδιά του.

Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 31 Ιουλίου, στο Άνω Μαλάκι, χωριό της ενδοχώρας του Ρεθύμνου.

Σε σπίτι που βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του χωρίου, o 60χρονος σύζυγος, μετά από καβγά που προηγήθηκε, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 56χρονη γυναίκα του, καταφέροντας της μαχαιριές στον λαιμό.

Η οικογένεια έχει τέσσερα παιδιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως την νεκρή μητέρα του εντόπισε ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, που είχε φύγει πριν λίγα λεπτά από το σπίτι και επέστρεψε. Ο γιός ειναι εκείνος που ειδοποίησε ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Ο πατέρας συνελήφθη και επέδειξε στις Αρχές που άφησε το μαχαίρι, το οποίο κατάσχεσε η ΕΛΑΣ, μέσα από το αυτοκίνητο του.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου. Ο ιατροδικαστής Κρήτης, Σταμάτης Μπελιβάνης, αναμένεται να μεταβεί από τα Χανιά στο νεκροτομείο Ρεθύμνου και πρόκειται να διενεργήσει σήμερα ή αύριο Δευτέρα 1 Αυγούστου, νεκροψία – νεκροτομή.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι στιγμές χαράς διαδέχθηκαν άμεσα τις στιγμές απόγνωσης, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες, η οικογένεια πάντρεψε το ένα από τα παιδιά της.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το ζευγάρι έμοιαζε φιλήσυχο και δεν είχαν δώσει αφορμές κατά το παρελθόν.





Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη, άμεσα σήμερα (31.07.2021) το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, ημεδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης.

Ειδικότερα, ο ημεδαπός με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρι) τραυμάτισε θανάσιμα την σύζυγο του.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης και αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ρεθύμνου.

Επιπλέον βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση, διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης».

