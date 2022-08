Ημαθία

Βέροια - Ληστεία επιχειρηματία: “Πάλευα με τους ληστές και ο κόσμος απλά κοιτούσε”

Σοκάρει η περιγραφή του 63χρονου ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων που έπεσε θύμα ληστείας.





Σοκαριστική είναι η περιγραφή του 63χρονου ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων που έπεσε θύμα ληστείας μέρα μεσημέρι έξω από το κατάστημα τράπεζας στη Βέροια. Οι δράστες κατάφεραν να του αρπάξουν το ποσό των 19.000 ευρώ και να εξαφανιστούν.

Όπως λέει ο ίδιος στο verianet.gr, στην αρχή του επιτέθηκε ένα άτομο, που αρχικά τον γρονθοκόπησε με σκοπό να του κλέψει την τσάντα με τα χρήματα. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και έτσι βγήκε από το αυτοκίνητο ένας δεύτερος κακοποιός.

Ακολούθησε πάλη για μερικά λεπτά, καθώς οι δράστες αδυνατούσαν να του αποσπάσουν την τσάντα με τα χρήματα. Στο τέλος, μάλιστα, δεν δίστασαν να τον σύρουν για αρκετά μέτρα με το αυτοκίνητο, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μαζί με τα χρήματα.

Αυτό που σοκάρει είναι ότι η ληστεία έγινε στο κέντρο της πόλης και μάλιστα υπό τα βλέμματα διερχομένων, κανένας από τους οποίους όμως δεν έκανε κάτι για να τον βοηθήσει, αλλά παρακολουθούσαν σαστισμένοι το περιστατικό, πολλοί ακόμη και μέσα από τα αυτοκίνητά τους.

