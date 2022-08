Λασιθίου

Φωτιά στο Βραχάσι: ελευθερη με περιοριστικούς όρους η γυναίκα που συνελήφθη για εμπρησμό

Με ποιους όρους αφέθηκε ελεύθερη η γυναίκα που συνελήφθη για τον εμπρησμό στο Βραχάσι Λασιθίου.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αποφασίστηκε να αφεθεί η 45χρονη η οποία συνελήφθη το πρωί της Κυριακής με την κατηγορία της ηθικής αυτουργού για τη μεγάλη φωτιά στο Βραχάσι Λασιθίου.

Η 45χρονη, αφού απολογήθηκε στην Ανακρίτρια Λασιθίου, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, να ε μία φμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της καθώς και η καταβολή εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Λασιθίου ο 25χρονος νεαρός ο οποίος έχει ομολογήσει τον εμπρησμό στο Βραχάσι την περασμένη Πέμπτη.

Κατά τηνβ απολογία του, ο νεαρός είχε πει ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης το εν λόγω βράδυ ενώ κάποια στιγμή σηκώθηκε από το μαγαζί όπου διασκέδαζε και κατευθύνθηκε προς τις καλαμιές ακριβώς απέναντι από την πλατεία του χωριού.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν σε εξέλιξη υπαίθριο κρητικό πανηγύρι όπου διασκέδαζαν εκατοντάδες άνθρωποι από το Βραχάσι και τις γύρω περιοχές. Μάλιστα η Πυροσβεστική ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας για την εκκένωση του οικισμού.

Παράλληλα, ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε ότι δεν περίμενε πως η πράξη θα έπαιρνε τόσο μεγάλες διαστάσεις. Από την πυρκαγιά, έγιναν στάχτη καλάμια και δασική έκταση 5 στρεμμάτων.

