Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Μήνυνα από το 112 για εκκένωση. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους δίνουν οι άνδρες της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην περιοχή Σχίνο καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Μεσοχώρι και Παλαιόνερο, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σημειώνεται πως περίπου στις 2:30 το μεσημέρι στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για εκκένωση από Μεσοχώρι προς Πήδασο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα, ενώ έχουν σηκωθεί και επιχειρούν 2 Τράκτορες, ένα Erickson και ένα Mi8.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2022

