Χανιά: Σεισμός στην Παλαιοχώρα

Που εντοπίζεται το επίκεντρο και πόσο ισχυρός ήταν ο σεισμός.

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ ανοιχτά της Παλαιόχωρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 45 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η σεισμική δόνηση, είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 130 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας Χανίων.

