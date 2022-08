Τοπικά Νέα

Χανιά: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο επιχειρηματίας που κατηγορείται για βιασμό

Σύμφωνα με την καταγγελία 19χρονης, ο 27χρονος την βίασε κοντά σε παραλιακό μπαρ στην περιοχή των Φαλασάρνων.

Στον εισαγγελέα Χανίων, οδηγήθηκε σήμερα 27χρονος επιχειρηματίας από τα Χανιά, που κατηγορείται για τον βιασμό 19χρονης σε παραλιακό μπαρ στην περιοχή των Φαλασάρνων.

Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκε η κατηγορία του βιασμού, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο 27χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας από τις αρχές, μετά από καταγγελία που έκανε η 19χρονη.

Η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, βρισκόταν το απόγευμα της Κυριακής στο παραλιακό μπαρ και διασκέδαζε με την παρέα της και λίγες ώρες αργότερα έπεσε θύμα βιασμού από τον 27χρονο.

