Δωδεκανήσα

Ρόδος: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση διδύμων από τη νονά τους

Όσα είπαν τα παιδιά στην δασκάλα τους προκάλεσαν τις υποψίες της, η οποία και ζήτησε βοήθεια.



Mια νέα φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και μάλιστα διδύμων, απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.



Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου με διάταξη που εξέδωσε αφαίρεσε προσωρινά την επιμέλεια δύο δίδυμων αδελφών ηλικίας 5 ετών από τους γονείς τους, που διαμένουν σε δήμο της δυτικής πλευράς του νησιού, απαγορεύει την συναναστροφή τους με την 55χρονη Βουλγάρα νονά τους και την ανέθεσε σε μια συγγενή τους.



Ολα ξεκίνησαν όταν τα δίδυμα παιδιά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, προκάλεσαν με πράξεις και λόγια τους τις υποψίες της δασκάλας τους που ζήτησε αρμοδίως βοήθεια.



Τα δύο παιδιά σε καταθέσεις που έδωσαν παρουσία παιδοψυχολόγου ισχυρίστηκαν μεταξύ άλλων ότι η νονά τα υποχρέωνε να βλέπουν πορνό, ότι ασελγούσε εις βάρος τους και έβαλε ένα μολύβι στο αιδοίο του παιδιού, ότι έβαζε καυτές πέτρες στα απόκρυφα τους στην παραλία κι άλλες φρικιαστικές πράξεις.



Σχηματίστηκε άμεσα δικογραφία για απόπειρα βιασμού και αποπλάνηση των παιδιών και ήδη η 55χρονη κλήθηκε σε εξηγήσεις ενώ κατασχέθηκε το κινητό της τηλέφωνο που θα αποσταλεί προς έλεγχο στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.



Πάντως, από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στα παιδιά δεν βρέθηκαν ευρήματα επιβεβαιωτικά σεξουαλικής κακοποίησης.