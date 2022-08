Λάρισα

Λάρισα: Χασισοφυτεία “μαμούθ” με χιλιάδες δενδρύλλια (εικόνες)

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε μια σύλληψη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμη 4 άτομα.

Σε εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγιάς της Λάρισας εντοπίστηκε μεγάλη έκταση καλλιέργειας κάνναβης με τουλάχιστον 2.100 δενδρύλλια.

Όπως σημείωσε ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλίας, Αστέριος Ματζιώκας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Λάρισας εντόπισε τρεις φυτείες, επτά στρεμμάτων καλλιέργειας κάνναβης, ενώ συνελήφθη και ένας 30χρονος.

Ο κ. Ματζιώκας τόνισε πως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κάνναβης που θα διέθεταν οι δράστες θα έφτανε τα 10 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω των ερευνών της αστυνομίας έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία αναζητούνται.

