Θεσσαλονίκη – ΑΤΜ: Δεκάδες χιλιάδες ευρώ η λεία των ληστών

Οι δράστες διέρρηξαν αρχικά ζαχαροπλαστείο στην πρόσοψη του οποίου βρίσκεται το μηχάνημα.

Πάνω από 60.000 ευρώ απέσπασαν οι δράστες από το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) το οποίο διέρρηξαν τα ξημερώματα, σε εμπορικό κέντρο επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες διέρρηξαν αρχικά ζαχαροπλαστείο στην πρόσοψη του οποίου βρίσκεται το μηχάνημα.

Αφού εισήλθαν στο κατάστημα «περιεργάστηκαν» με εργαλεία το τμήμα του ΑΤΜ όπου βρίσκονται οι κασετίνες με τα χρήματα. Τότε φαίνεται να προκλήθηκε φωτιά στο μηχάνημα, την οποία κλήθηκε να σβήσει η Πυροσβεστική.

Τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

