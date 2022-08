Ζάκυνθος

Γυναικοκτονία στην Ζάκυνθο: Συγγνώμη από τα παιδιά του ζήτησε ο δράστης

Στην ανακρίτρια για να απολογηθεί οδηγήθηκε ο 49χρονος. Το χρονικό της στυγερής δολοφονίας της συζύγου του.



Στη Ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, ο 49χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της συζύγου του και μητέρα των τριών παιδιών τους, στο σπίτι τους, στο Τσιλιβί, στην Ζάκυνθο.

Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, σε ερώτηση αν είχε να πει κάτι, αυτός ζήτησε απλά ένα «συγγνώμη» απ’ τα παιδιά του.

Αρχικά του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δυο κακουργήματα αυτό της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η στυγερή δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Αυγούστου λίγο μετά τις 23.00.

Η άτυχη γυναίκα αφού είχε προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία από τον φερόμενο θύτη, ο οποίος είχε εγκαταλείψει από το σπίτι, το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής επέστρεψε σε αυτό και μετά από έντονο καυγά ξυλοκόπησε τη 40χρονη σύζυγο του και τη μαχαίρωσε στο θώρακα και τον λαιμό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά, το ένα εκ τω οποίων είναι ενήλικο και ζει μόνιμα στην Καλαμάτα και τα άλλα δυο σε μικρότερες ηλικίες.





Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπιστεί ο 49χρονος, ο οποίος τελικά συνελήφθη τη Δευτέρα το πρωί στο Κερί στην οικοδομή που δούλευε, προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Ο συζυγοκτόνος μάλιστα είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αρχές για παραβάσεις σχετικές με ενδοοικογενειακή βία και τον Ιούνιο τρέχοντος έτους είχε συλληφθεί ξανά και για άλλα αδικήματα και οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: imerazante.gr

