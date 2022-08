Φθιώτιδα

Λαμία: Άνδρας πήγε να μαζέψει τσάι και πέθανε

Ο άτυχος άνδρας, έπεσε σε γκρεμό και έχασε τη ζωή του.

Τραγωδία συντέλεστηκε στη Λαμία, όταν ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μαζεύοντας τσάι.

Πιο συγκεκριμενα, ο άνδρας που αγνοούνταν στις απόκρημνες πλαγιές του Παρνασσού πλησίον της Φτερόλακκας, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή.

Ο 76χρονος, συνήθιζζε να μαζεύει τσάι και όταν οι οικείοι του είδαν ότι αργεί να επιστρέψει ειδοποίησαν τις Αρχές.

Δυστυχώς, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, πυροσβέστες από το ΠΚ Αμφίκλειας, με επικεφαλής το Διοικητή τους Επαμεινώνδα Βακράκο, κατάφεραν να εντοπίσουν τα πράγματα του ηλικιωμένου και μερικά λεπτά αργότερα δυστυχώς να βρουν και τον ίδιο νεκρό σε γκρεμό, περίπου τρεις στροφές πριν το σαλέ της Φτερόλακκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, πρόκειται για τον ίδιο άντρα που πριν από δύο χρόνια είχε κινητοποιήσει και πάλι τις αρχές, πέφτοντας σε χαράδρα στην ίδια περίπου περιοχή. Χτυπημένος τότε είχε καταφέρει να ειδοποιήσει την πυροσβεστική και τελικά να εντοπιστεί από το σήμα του κινητού του και να διασωθεί χάρη στη μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει και πάλι η Πυροσβεστική.

Για την ανάσυρση της σορού του από το γκρεμό, θα επιχειρήσει η ειδική ορειβατική ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ που κινητοποιήθηκε για αυτό το λόγο από τη Λαμία.

