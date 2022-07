Κοινωνία

Θάνατος φοιτητή στην Σίφνο: Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η αιτία θανάτου σύμφωνα με τη νεκροψία - νεκροτομή.

Σύμφωνα με την νεκροψία - νεκροτομή ο άτυχος Θανάσης υπέστη καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, ισχαιμία του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα.

Σύμφωνα με τους δικούς του ανθρώπους μαζί με φίλους του απο τη Λαμία είχε κατασκηνώσει σε κάμπιγκ της Σίφνου και από το πρωί της Τρίτης δεν αισθανόταν καλα.Το μεσημέρι έκανε σελφ τεστ και βγήκε θετικός, ενώ ένας ακόμη φίλος του απο την παρέα είχε συμπτώματα με αρνητικό τεστ ομως.Το απόγευμα της ίδιας μέρας η παρέα πήγε στην παραλία, όχι για μπάνιο αλλά για να κάτσουν στη σκιά

Ο Θανάσης είχε μείνει στη σκηνή κατέβηκε λίγο αργότερα επειδή αισθάνθηκε καλύτερα και έκατσε σε απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα παιδιά

Λίγο αργότερα έκανε έμετο και και αμέσως έχασε τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίεςς οι φίλοι του κάλεσαν το ασθενοφόρο το οποίο έφτασε μετά από 25 λεπτα, με τους φίλους του και ενα γιατρό που βρέθηκε στο σημείο να προσπαθούν να τον επαναφέρουν,χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Οι γιατροί του κέντρου υγείας του νησιού επί 40 λεπτα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, μάταια ομως.

Σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στη Λαμία ,θα γίνει η κηδεία του.





Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας για ρεύμα: Τροπολογία για το πάγιο - Διορθώσεις για το Power Pass

Μαρακάκης στον ΑΝΤ1: δίνω αμοιβή στον κλέφτη της τσάντας μου (βίντεο)

ΗΠΑ: Οδηγός “βάζει στόχο” μαύρα παιδιά που κινούνται στον δρόμο! (βίντεο)