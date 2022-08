Τρίκαλα

Τρίκαλα: Παππούς βρέθηκε σώος να κρατιέται από κλαδί σε γκρεμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηλικιωμένος έφυγε από το σπίτι του για να πάει να μαζέψει ρίγανη. Τον εντόπισαν μια ημέρα μετά στον γκρεμό.

(εικόνα αρχείου)

Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στα ορεινά των Τρικάλων το πρωί του Σαββάτου. Ένας 86χρονος έφυγε από το σπίτι του στο Παχτούρι το πρωί της περασμένης Παρασκευής για να πάει να μαζέψει ρίγανη. Καθώς δεν είχε επιστρέψει μέχρι αργά το απόγευμα δηλώθηκε η εξαφάνισή του στην αστυνομία.

Το πρωί του Σαββάτου άντρες της ΟΠΚΕ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων με την συνδρομή εθελοντών μελών του παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Τελικά, εντόπισαν τον παππού σε έναν γκρεμό 40 και πλέον μέτρων, να κρατιέται από ένα κλαδί, καθώς είχε εγκλωβιστεί και δεν υπήρχε τρόπος να ανέβει.

Οι εθελοντές της ΕΟΔ κατέβηκαν στο σημείο και τον απεγκλώβισαν. Προληπτικά ο 86χρονος που πέρασε ένα ολόκληρο 24ωρο στον γκρεμό μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλης και από τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη διαπιστώθηκε πως χαίρει άκρας υγείας.

Πηγή: trikalavoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Υψηλός κίνδυνος σε τέσσερις περιοχές τη Δευτέρα (χάρτης)

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρός στο χωράφι του

Κρήτη: Τουρίστας βούτηξε σε άδεια πισίνα