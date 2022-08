Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μετανάστες διέσωσε το Λιμενικό ανοικτά του νησιού (εικόνες)

Το πλοίο που τους μετέφερε είχε ξεκινήσει από την Τουρκία. Μεταφέρθηκαν στην Κω.



Στην Κω μεταφέρθηκαν 122 άτομα που επέβαιναν σε σκάφος και περισυνελέγησαν τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής, νότια της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημερώθηκε για πλοίο αγνώστων λοιπών στοιχείων που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία και έπλεε, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα, στη θαλάσσια περιοχή 87 ναυτικών μιλίων νότια της Ρόδου. Στο πλοίο επέβαιναν 122 άτομα.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Έρευνας, το πλοίο C/V “NAVIOS VERMILION” σημαίας MARSHALL ISLAND περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβάτες, οι οποίοι στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Κω.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κω.

