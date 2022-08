Φθιώτιδα

Φωτιά στο Λογγίτσι Στυλίδας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στη "μάχη" επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο κοντά στο χωριό Λογγίτσι της Στυλίδας σε αγροτοδασική περιοχή.

Στην περιοχή ήδη πραγματοποιούν πτήσεις ρίχνοντας νερό συνολικά 5 αεροσκάφη, ενώ προσπαθούν να προσεγγίσουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις από τη Λαμία και τη Στυλίδα.

Οι άνεμοι στην περιοχή είναι ισχυροί ενώ τα καλώδια της ΔΕΗ που διέρχονται σε διάφορα σημεία κάνουν δύσκολη την προσέγγιση του μετώπου από τα αεροσκάφη.

Πέρσι τη ίδια εποχή είχαν ξεσπάσει άλλες δύο πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λογγίτσι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο χάρτης με τις περιοχές υψηλού κινδύνου την Τρίτη

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)

Ρέθυμνο: Γυναίκα καταγγέλει βιασμό από 33χρονο έπειτα από μεθύσι