Κρήτη: Νεκρός 37χρονος από εκπυρσοκρότηση όπλου

Τραγωδία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πώς σημειώθηκε το ατύχημα με όπλο.

Τραγωδία σημειώθηκε σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης 9 Αυγούστου στην περιοχή του Αγίου Βλάσση στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας άνδρας 37 ετών έχασε την ζωή του, όταν το όπλο που περιεργαζόταν εκπυρσοκρότησε χτυπώντας τον θανάσιμα στον θώρακα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του ΕΚΑΒ ενώ η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

