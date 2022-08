Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία - Σκόπελος: Απείλησε την πρώην σύντροφό του

Η νεαρή μητέρα είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της πρώτη φορά το 2017.

Δεν έχουν τέλος οι ιστορίες ενδοοικογενειακής βίας που καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Και ενώ συγκλονίζει η επίθεση με κατσαβίδι σε βάρος 26χρονος από τον 36χρονο σύντροφό της στο Βόλο, άλλη μια υπόθεση εκτυλίσσεται εντός της δικαστικής αίθουσας του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου και αυτή την φορά με έναν άνδρα να βρίσκει την πρώην σύντροφό του στο λιμάνι της Σκοπέλου και να την απειλεί ότι “θα της σπάσει το σπίτι και στην συνέχεια θα της σπάσει το κεφάλι”.

Το περιστατικό συνέβη την 1η Αυγούστου και η γυναίκα καταγγέλλει το περιστατικό στην Αστυνομία και ο πρώην σύντροφόw της συλλαμβάνεται και οδηγείται ενώπιον του Τριμελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Βόλου, το οποίο αποφάσισε την ενοχή του και του επέφερε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, εφέσιμη.

Η νεαρή μητέρα είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της πρώτη φορά το 2017, αλλά τελικά πείσθηκε ότι μπορούν να έχουν μια ήρεμη σχέση για το μεγάλωμα των διδύμων που αποκτήθηκαν εκτός γάμου και που το ένα εξ αυτών έχει εκ γενετής αναπηρία 96%. Ωστόσο το ζευγάρι χώρισε και έκτοτε, τα τελευταία 5 χρόνια η μητέρα των διδύμων περνάει το δικό της Γολγοθά ανατροφής των επτάχρονων παιδιών, έχοντας συχνά- πυκνά να διαχειριστεί την οργή, τις απειλές και τις φωνές του οξύθυμου πρώην συντρόφου, όπως καταγγέλλει η ίδια.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι παραφέρθηκε ότι μίλησε άσχημα και ότι πράγματι είπε ότι “θα σου σπάσω το κεφάλι αν με μπλοκάρεις τηλεφωνικά άλλη φορά”, αλλά το έκανε γιατί επί τρεις εβδομάδες προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της για να μάθει για τα παιδιά και εκείνη τον είχε μπλοκάρει. «Θύμωσα. Οργίστηκα και την έβρισα” παραδέχθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου

Τόσο ο Εισαγγελέας όσο οι υπόλοιποι δικαστές συμβούλευσαν το πρώην ζευγάρι να προσπαθήσουν μέσω ποινικής διαμεσολάβησης, να λύσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τις ημέρες που ο 35χρονος θα μπορεί να βλέπει τα παιδιά του. Ωστόσο, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. Μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή απειλή ο 35χρονος άσκησε έφεση επί της ποινής.

