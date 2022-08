Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία κοντά σε σπίτια (εικόνες)

Απομακρύνθηκαν κάτοικοι από τα σπίτια τους. Κινδύνευσαν πυροσβέστες και οχήματα σε σημείο που οι φλόγες τους εγκλώβισαν.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξηρά χόρτα και καλάμια στην περιοχή Σπιάντζα στην Ηλεία.

Η φωτιά στην Σπιάτζα μαίνεται κοντά σε σπίτια και απομακρύνονται οι κάτοικοι από τα πρώτα σπίτια, κυρίως ηλικιωμένοι, ανήμποροι και κατάκοιτοι

Κινδύνευσαν πυροσβέστες και οχήματα, σε σημείο που οι φλόγες τους εγκλώβισαν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπιάντζα Πύργου #Ηλεία. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2022

Επίσης, σύμφωνα με το ilialive, έγιναν αντιληπτές δύο εστίες, σε κοντινή απόσταση, σχεδόν την ίδια στιγμή.

Εικόνες, βίντεο: patrisnews.com, ilialive.gr

