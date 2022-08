Ηλεία

Ηλεία: άγριος καυγάς και μαχαιρώματα έξω από μπαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η αιματηρή συμπλοκή έξω από μαγαζί στην Ηλεία.

Άγρια συμπλοκή συνέβη σε μπαρ στην Ηλεία, έξω από νυχτερινό μαγαζί.

Πιο συγκεκριμένα, το αιματηρό επεισόδιο πραγματοποιήθηκε στην Κουρούτα, όταν ένας άνδρας νεαρής ηλικίας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με δύο τραύματα από μαχαίρι, το ένα στον θώρακα και το δεύτερο στην αριστερή πλευρά μερικά εκατοστά πάνω από τον σπλήνα.

Σύμφωνα με πηγές, ο άνδρας διασκέδαζε με την φίλη του ωστόσο υπήρξε «παρεξήγηση» με παρέα που επίσης διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο.

Οι διαφορές φαίνεται ότι «λύθηκαν» στον εξωτερικό χώρο του μαγαζιού, με τον άνδρα να έχει δεχτεί δύο πλήγματα από μαχαίρι, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πύργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι το πρώτο συμβάν που σημειώνεται στο συγκεκριμένο νυχτερινό μαγαζί καθώς πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε ξανά επεισόδιο, ενώ σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, από τον έναν εκ των συμμετεχόντων έπεσε το όπλο το οποίο είχε στην κατοχή του, με τα υπόλοιπα μέλη της παρέας να προσπαθούν να το «εξαφανίσουν» κλωτσώντας το στο έδαφος.

Και για τα δύο περιστατικά έχουν ήδη ενημερωθεί οι αστυνομικές Αρχές που διερευνούν την υπόθεση.

Πηγή: protinews.com.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο

Βόλος: Αρνήθηκε να πληρώσει κι επιτέθηκε σε υπαλλήλους