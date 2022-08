Κυκλάδες

Μύκονος: Σύλληψη για την επίθεση σε ξενοδόχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χρονικό της υπόθεσης, η εξιχνίαση της υπόθεσης και η σύλληψη του δράστη.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες, σήμερα στη Μύκονο, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου, ο 32χρονος φυσικός αυτουργός της απρόκλητης επίθεσης και απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ξενοδόχου του νησιού, πριν από δύο μήνες, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με βάση ένταλμα του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Σύρου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα από το Τμήμα Εκβιαστών μερικές μέρες μετά την επίθεση και είχε συλληφθεί ένας 31χρονος αλλοδαπός την 26η Ιουνίου, ο οποίος είχε βοηθήσει τον δράστη να διαφύγει, παραλαμβάνοντας τον με το αυτοκίνητο του, σε μικρή απόσταση από τον τόπο της επίθεσης.

Ο 32χρονος, με καταγωγή από την Κρήτη και κάτοικος Νοτίων προαστίων της Αθήνας, δραστηριοποιείται σε ομάδα εκβιαστών και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σύρου.

Ως προς το χρονικό της επίθεσης, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε προκύψει από την προανάκριση, ο 32χρονος είχε μεταβεί από την Αθήνα στη Μύκονο όπου ακολούθησε με κλεμμένο αυτοκίνητο τον ξενοδόχο, όταν τον είδε να φεύγει από την επιχείρηση του με το δικό του όχημα.

Λίγο αργότερα στον δρόμο, ο δράστης προκάλεσε σκοπίμως τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, προσκρούοντας στο όχημα του επιχειρηματία και όταν αυτός βγήκε από το αυτοκίνητο, του επιτέθηκε απρόκλητα και τον ξυλοκόπησε άγρια, ενώ προσπάθησε να τον χτυπήσει με βαρύ αντικείμενο, για να του προκαλέσει βαριές σωματικές βλάβες.

Μετά την επίθεση ο 32χρονος διέφυγε, αφού εγκατέλειψε το κλεμμένο όχημα, χρησιμοποιώντας άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 31χρονος αλλοδαπός, ενώ ο ξενοδόχος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

Ύστερα από μερικές μέρες και στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων και επιχειρήσεων που διενεργούνται το τελευταίο διάστημα στη Μύκονο, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε ο ένας από τους συνεργούς (31χρονος αλλοδαπός), ο οποίος αρνήθηκε τον έλεγχο και συνελήφθη για απείθεια.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο με το οποίο ο 31χρονος μετέφερε τον 32χρονο, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα ταυτοποιήθηκε και ο φυσικός αυτουργός και εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, με βάση το οποίο συνελήφθη σήμερα στη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για την νέα άφιξη του στο νησί, του έστησαν ενέδρα και τον συνέλαβαν, ενώ εξετάζεται αν μετέβη στη Μύκονο στο πλαίσιο κάποιας άλλης "αποστολής".

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις – Τέλλογλου σε Ντογιάκο: Πολύ παλαιότερο το πρόβλημα με τα λογισμικά

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη - Το θύμα στον ΑΝΤ1: Κανείς να μην το περάσει αυτό (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη χτύπησε σκύλο με το μπαστούνι της (βίντεο)