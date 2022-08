Χανιά

Γαύδος: Το Λιμενικό μετέφερε γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο του νησιού, αλλά κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στα Χανιά.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευή από το Λιμενικό Σώμα, για μία γυναίκα στη Γαύδο. η οποία έπρεπε εσπευσμένα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά ροτβάιλερ με συνέπεια να υποστεί τραύματα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο του νησιού και από εκεί με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στα Σφακιά.

Ακολούθως το ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: ekriti.gr

