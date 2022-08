Λασιθίου

Ελούντα: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε οικογένεια τουριστών

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, ενώ πατέρας και μητέρα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Επίθεση από σκυλιά δέχθηκε οικογένεια τουριστών στην Ελούντα, Λασιθίου, το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι και φέρει γρατζουνιές στα πόδια, ενώ την γυναίκα τα σκυλιά την γρατζούνισαν στα χέρια. Το ζευγάρι είχε μαζί τους και ένα παιδί, το οποίο ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν τα σκυλιά ήταν αδέσποτα ή οικόσιτα.

Ο κόσμος που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίο όμως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου με δικό τους όχημα

Να σημειωθεί ότι ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε χθες Παρασκευή και στη Γαύδο, όπου χρειάστηκε η μεταφορά μια γυναίκας με σκάφος του Λιμενικού στα Χανιά.

