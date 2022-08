Λάρισα

Λάρισα: πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ έκανε ψαροντούφεκο

Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή του άνδρα.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στα παράλια της Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 47χρονος άντρας έχασε τη ζωή του, το απόγευμα του Σαββάτου ενώ έκανε ψαροντούφεκο στη θαλάσσια αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Κατάφερε να βγει στην ακτή και να ζητήσει βοήθεια.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 47χρονος, μεταφέρθηκε στο Ιατρείο της Σωτηρίτσας ενώ κατά ιατρικές πηγές υπέστη ανακοπή καρδιάς και μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών επανήλθε και διασωληνώθηκε.

Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

