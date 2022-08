Θεσσαλονίκη

Συλλήψεις για ληστεία σε ανήλικους

Που και πως οι νεαροί επιτέθηκαν στην παρέα των ανήλικων. Τι στόχο είχε η επίθεση, Δεν τους πήραν τα κινητά, όπως συνηθίζεται σε ληστείες με θύματα έφηβους.

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στον Εύοσμο στις 12 Αυγούστου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, μετά από καταγγελία για ληστεία σε βάρος ανηλίκων.

Πρόκειται για νεαρούς αλλοδαπούς, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής κινούμενοι στην Πλατεία Ευόσμου με την παρέα τους, αφού προσέγγισαν τρείς ανήλικους που βρίσκονταν στην περιοχή, με χρήση σωματικής βίας απέσπασαν από δύο εξ’ αυτών χρυσές αλυσίδες λαιμού με σταυρό.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων και με τη βοήθεια και συνεργασία των παθόντων οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έπειτα από την αναγνώρισή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εντατικοποιεί τις δράσεις της στην ευρύτερη περιοχή με συνεχείς ελέγχους, πεζές και εποχούμενες περιπολίες.

