Χανιά: 45χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία

Παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη, αλλά και ενός γιατρού που βρισκόταν στην παραλία, ο άτυχος άντρας δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Αναστάτωση επικράτησε στις 15:30 ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν εντοπίστηκε ένας άντρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα λουόμενοι ενημέρωσαν τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ο οποίος έσπευσε και προσπάθησε να επαναφέρει τον άντρα με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Τις πρώτες βοήθειες προσέφερε και γιατρός που βρισκόταν στην παραλία, ενώ στο μεταξύ στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ο άντρας δεν έγινε δυνατό να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στα Χανιά.

Η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να προκύψει από την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

