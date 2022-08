Εύβοια

Νέα Αρτάκη: Πυροβολισμοί και ανθρωποκυνηγητό

Τους πυροβολισμούς σε σπίτι ακολούθησαν επεισόδια στο νοσοκομείο που διακομίστηκε τραυματίας και καταδίωξη οπλισμένων Ρομά.

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Νέας Αρτάκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviathema.gr η ΕΛ.ΑΣ λίγο μετά τις 18.00 κλήθηκε για περιστατικό με πυροβολισμούς, σε σπίτι στην Νέα Αρτάκη όπου ένας 58χρονος άνδρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε έναν 50χρονο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, συνοδευόμενος από αρκετούς ρομά.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, από την Ασφάλεια Χαλκίδας, το ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων Ερέτριας, έσπευσαν να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στο Νοσοκομείο καθώς και στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό ενώ ο 58χρονος δράστης συνελήφθη.

Στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ακολούθησε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των Ρομά, ενώ μάλιστα τρία άτομα κρατώντας μαχαίρια επιβιβάστηκαν σε όχημα ΙΧ Φορτηγό και στην προσπάθεια τους να διαφύγουν παρέσυραν ένα άτομο ενώ παραλίγο να παρασύρουν και αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Σκηνές από ταινία ακολούθησαν στην συνέχεια αφού ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τα τρία άτομα ενώ την ίδια ώρα στο σημείο της συμπλοκής ομάδα Ρομά ξεκίνησε δεύτερο επεισόδιο, όπου πιάστηκαν στα χέρια ενώ ακολούθησαν και πυροβολισμοί.

Άμεσα συνελήφθησαν και τρία άτομα τα οποία νωρίτερα παρέσυραν έναν άνθρωπο μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου.

