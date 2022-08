Χανιά

Χανιά: Σύλληψη άνδρα για βιασμό και κακοποίηση της συζύγου του

Η γυναίκα μετά από πολλά χρόνια, έλυσε τη σιωπή της και κατήγγειλε το μαρτύριο που βίωνε.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, συνέβη στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, μια 36χρονη Χανιώτισσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, ότι ο 38χρονος Χανιώτης σύζυγός της επί 19 χρόνια την κακοποιούσε και τη βίαζε.

Όλα αυτά τα χρόνια, η γυναίκα δεν μιλούσε γιατί φοβόταν σύμφωνα με την καταγγελία της.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και βιασμού, που συνέβη όμως την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα η 17χρονη κόρη τους δέχτηκε κι εκείνη επίθεση, έκανε τη γυναίκα να πάρει την απόφαση να μιλήσει για το μαρτύριο που βίωνε.

Έτσι πήγε η ίδια στις αστυνομικές αρχές και κατέθεσε μήνυση κατά του 38χρονου για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατ’ εξακολούθηση., ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τις καταγγελίες της μητέρας επιβεβαίωσε και η κόρη τους η οποία επιπλέον κατήγγειλε ότι ο πατέρας ασκούσε σωματική βία και στην ίδια.

Ακολούθησε η σύλληψη του άντρα και η κράτησή του, ενώ στην συνέχεια οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές.

Πηγή: flashnews.gr

