Αγρίνιο: ήταν νεκρός για μέρες σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (εικόνες)

Ουδείς ενδιαφέρθηκε για τον άτυχο άνδρα, παρά μόνο όταν άρχισε να εκλύεται έντονη δυσοσμία από το σπίι του. Στήθηκε επιχείρηση για την μεταφορά της σορού.

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χωρα το βράδυ της Πέμπτης στο Αγρίνιο.

Στις 9 περίπου το βράδυ, αστυνομία και Πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν καθώς κλήθηκαν για επιχείρηση ανάσυρσης σορού ανδρός από διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Παπαστράτου στο ύψος της πλατείας Φλέμινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η σορός ανήκει σε 53χρονο άνδρα που βρισκόταν νεκός στο διαμέρισμά του για μέρες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με γερανοφόρο όχημα ώστε να ανοίξει από την πόρτα του μπαλκονιού από το διαμέρισμα στο οποίο έμενε ο άτυχος άνδρας.

Η σορός εντοπίστηκε στο εσωτερικό της κατοικίας σε κατάσταση αποσύνθεσης. Εκτιμάται πως ο θάνατος προήλθε αρκετές μέρες ενώ την αστυνομία κάλεσαν γείτονες που θορυβήθηκαν από την έντονη δυσοσμία.

Για τα αίτια του θανάτου ενεργεί έρευνα η τοπική αστυνομία και αναμένεται να παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας.

Πηγή: agrinionews.gr

