Λέσβος

Λέσβος: ανήλικος παρέσυρε και εγκατέλειψε οδηγό δικύκλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ανήλικος οδηγός που έγκατέλειψε το θύμα, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Συνελήφθη, χθες (18-08-2022) στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής στη Λέσβο, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χθες στην παραπάνω περιοχή, ο συλληφθείς οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο όχημα οδηγούμενο από ημεδαπή. Κατά το χρόνο του περιστατικού τραυματίστηκε η οδηγός του δικύκλου, ενώ ο προαναφερόμενος δράστης εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να προβεί σε προβλεπόμενες απ’ τη νομοθεσία ενέργειες.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίσθηκε σε βάρος γονέα του, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.

Ειδήσεις σήμερα:

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)

Γαλαξίδι: Θρήνος για νέο ζευγάρι - Σκοτώθηκε δίπλα από το σπίτι του οδηγού (εικόνες)