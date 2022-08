Πρέβεζα

Καραμπόλα στην υποθαλάσσια γέφυρα Πρέβεζας-Ακτίου (εικόνες)

Απίστευτο τροχαίο ατύχημα τριών Ι.Χ αυτοκινήτων σημειώθηκε λίγο πριν τη μια το μεσημέρι του Σαββάτου στο υποθαλάσσιο τμήμα της γέφυρας Πρέβεζας – Ακτίου.

Όλα έγιναν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, που θα ερευνήσει το τμήμα τροχαίας Πρέβεζας, όταν λάβει και το σχετικό υλικό από τους υπεύθυνους της υποθαλάσσιας σήραγγας.

Ευτυχώς από την σφοδρή σύγκρουση των τριών Ι.Χ δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επιβαίνοντες, ενώ και τα τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα περιπολικά της τροχαίας, τα οποία διέκοψαν την κυκλοφορία και από τις δύο πλευράς, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι ουρές που σχηματίστηκαν έξω και από τις δύο πλευρές της υποθαλάσσιας ζεύξης έφταναν από την πλευρά της Πρέβεζας μέχρι και τον Μύτικα, ενώ από την πλευρά του Ακτίου έως και το αεροδρόμιο με τους οδηγούς να περιμένουν άλλοι εντός και άλλοι εκτός αυτοκινήτων για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα μέσα από το τούνελ.

Πηγή: onprevezanews.gr

