Χανιά

Χανιά: Ηλικιωμένος βγήκε από τη θάλασσα και κατέρρευσε

Τη ζωή του έχασα σε το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, ένας 76χρονος Χανιώτης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπεύθυνου Ναυαγοσωστικής κάλυψης των Δήμων Χανίων και Καντάνου – Σελίνου Παύλο Λιτινάκη, ο άτυχος άνθρωπος βγήκε από τη θάλασσα και κατέρρευσε.

Επιτόπου έσπευσε ναυαγοσώστρια, η οποία διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος είχε λιποθυμήσει, αλλά ανέπνεε και του χορήγησε οξυγόνο. Και ενώ κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ο 76χρονος υπέστη επεισόδιο με αποτέλεσμα να σταματήσει να αναπνέει.

Οι ναυαγοσώστες του έκαναν ΚΑΡΠΑ και επιχείρησαν να τον ανατάξουν με απινιδωτή, ήταν όμως αργά. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο ηλικιωμένος άνθρωπος έπασχε από υψηλή αρτηριακή πίεση και αρρυθμίες. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του 76χρονου.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να καταδείξει η νεκροψία – νεκροτομή.

πηγή: ΕΡΤ Χανίων

