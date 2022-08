Φθιώτιδα

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο στην Eθνική Oδό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφερε να γλιτώσει ο οδηγός του οχήματος.

Ήταν 10:30 το πρωί του Σαββάτου όταν το αυτοκίνητο που κινούταν στην εθνική οδό Αθηνων - Θεσσαλονίκης, στο 266 χλμ κοντά στα ΣΕΑ, άρχισε ξαφνικά να βγάζει καπνούς.

Ο οδηγός το ακινητοποίησε αμέσως στη ΛΕΑ και μαζί με τη γυναίκα του βγήκαν από το αυτοκίνητο, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά τυλίχτηκε στις φλόγες.

Στο σημείο εσπευσαν πυροσβέστες από το Κλιμάκιο του Αλμυρού και Αστυνομικοί της Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων μαγνησίας για τη λήψη των σχετικών μέτρων μεχρι να γίνει η κατάσβεση και να απομακρυνθεί το όχημα.





πηγή: lamireport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Φινλανδία: Η Πρωθυπουργός έκανε τεστ για χρήση ναρκωτικών (βίντεο)

Ηράκλειο: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου που σκότωσε τον 51χρονο (βίντεο)