Βυθίστηκε θαλαμηγός στην Κύθνο

Πως συνέβη το ατύχημα με τη θαλαμηγό με ελληνική σημαία. Στο σημείο μετέβη αμέσως πλωτό του λιμενικού.



Θαλαμηγός με ελληνική σημαία βυθίστηκε, υπό αδιευκρίνιστη αιτία, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύθνου και Κέας ενώ οι τέσσερις επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σώοι και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κύθνου.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν μετέβη πλωτό του λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος ενώ η βύθιση του σκάφους έγινε αντιληπτή από παραπλέον καταμαράν.

Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές στη θαλάσσια περιοχή.

