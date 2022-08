Δράμα

Δράμα - Φαλακρό: τρεις αγνοούμενοι στο βουνό, εν μέσω κακοκαιρίας

Αγωνία για την τύχη των τριών ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν σε νυχτερινό αγώνα δρόμου στο βουνό. Δύσκολη επιχείρηση για την αναζήτηση τους, λόγω βροχών και κεραυνών.

Ένα θρίλερ εξελίσσεται στην περιοχή της Δράμας, καθώς συνεχίζεται η δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης τριών ατόμων, που φέρεται να έχουν χαθεί στη θέση Πύργοι στο όρο Φαλακρό Όρος.

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός τα ξημερώματα όταν έγινε κλήση στο 112 για τους τρεις αγνοούμενους.

Μάλιστα, ανάμεσά τους υπάρχει τουλάχιστον ένας που φέρεται να είναι τραυματίας και να μην έχει τις αισθήσεις του, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει και δεύτερο τραυματισμένο άτομο, καθώς υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία άτομα έχουν χτυπηθεί από κεραυνό.

Αναφέρεται ακόμη ότι οι τρεις αγνοούμενοι συμμετείχαν σε κάποιον βραδινό αγώνα δρόμου στο όρος Φαλακρό της Δράμας, όπως αναφέρουν πηγές από την Πυροσβεστική, που τονίζουν πως η επιχείρηση είναι πολύ δύσκολη μιας και στην περιοχή επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες.

Είχε προηγηθεί μεγάλη βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Το πρωί της Κυριακής, βελτιώθηκαν λίγο οι καιρικές συνθήκες και οι διασώστες συνεχίζουν με μεγαλύτερη ευχέρεια το έργο τους.

Στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

