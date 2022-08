Κοινωνία

Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης ορειβατών ύστερα από έκκληση για βοήθεια

Τι συνέβη και χρειάστηκαν βοήθεια οι ορειβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης που βρίσκεται στην περιοχή.





Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τεσσάρων ορειβατών στον Όλυμπο, οι οποίοι είχαν ζητήσει νωρίτερα συνδρομή για παροχή βοήθειας, καθώς ένας από αυτούς είχε δυσκολευτεί να διασχίσει μονοπάτι κοντά στην περιοχή Σκάλα.

Αναλυτικά το μεσημέρι του Σαββάτου (20/8) τέσσερις ορειβάτες κάλεσαν βοήθεια, καθώς ο ένας δεν αισθανόταν καλά. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης που βρίσκεται στην περιοχή.

Τελικά, ο άνδρας εντοπίστηκε από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ και της ΕΟΔ και μεταφέρθηκε προς το καταφύγιο ΣΕΟ «Γιόσος Αποστολίδης». Ο ορειβάτης είναι καλά στην υγεία του, αλλά ζήτησε βοήθεια για να κατέβει.

Πηγή: grtimes.gr

