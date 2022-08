Δράμα

Φαλακρό: Πως έγινε η τραγωδία από κεραυνό σε ορειβατικό αγώνα (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι περιγραφές. Θρήνος για τον άτυχο άνδρα. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας των τραυματιών που χτυπήθηκαν από κεραυνό στο όρος Φαλακρό, στην Δράμα.

Σε τραγωδία μετατράπηκε ο ορειβατικός αγώνας στο όρος Φαλακρό στη Δράμα.

Ένας 55χρονος άνδρας έχασε την ζωή του και ένας 56χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτυπήθηκαν από κεραυνό. Μία κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά.

Η ανακοίνωση της ομάδας ΟΦΚΑΘ για το τραγικό περιστατικό: