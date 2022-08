Μαγνησία

Βόλος: Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο μετά από κόντρες

Ένα βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης δυο αυτοκινήτων στον Βόλο, στην οδό Λαρίσης, που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης δυο αυτοκινήτων στον Βόλο, στην οδό Λαρίσης, που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα.

Το τροχαίο συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, στο ύψος της ΔΕΗ, όταν δυο αυτοκίνητα, που έκαναν πιθανότατα «κόντρες», συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπεσαν πάνω σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Οι οδηγοί τραυματίστηκαν, ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χειρότερα, καθώς λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, περνούσε από το σημείο της σύγκρουσης, ένας ποδηλάτης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην κάθοδο της οδού Λαρίσης, ενώ εκτός από τον τραυματισμό των δύο οδηγών, τέσσερα αυτοκίνητα υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

πηγή βίντεο: Facebook /magnesianews

