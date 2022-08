Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - επίθεση σε τουρίστες: συνελήφθησαν οι δύο “νταήδες”

Τις συλλήψεις των δύο ανδρών στην Κρήτη έκανε γνωστές ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτηση του.

Συνελήφθησαν οι δύο νταήδες που κατηζητούνταν για την επίθεση κατά των Γερμανών τουριστών, στην Κρήτη. Τις συλλήψεις των δύο ανδρών στην Κρήτη έκανε γνωστές ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτηση του.

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 38χρονου Κρητικού ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με την επίθεση και την καταδίωξη των Γερμανών τουριστών, στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, την περασμένη Παρασκευή, εξέδωσε ο ανακριτής Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος (πρόκειται για τον οδηγό του μαύρου 4Χ4) διώκεται ποινικά, μεταξύ άλλων, για «απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά», σε βαθμό κακουργήματος.

Για το πλημμέλημα της «απλής σωματική βλάβης», κατηγορείται ο 36χρονος συνοδηγός του 4Χ4.

Νωρίτερα, είχε διαβιβαστεί η δικογραφία της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου, ο οποίος άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος των δύο Κρητικών.

Για το θλιβερό αυτό περιστατικό, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε με ανάρτηση του στο Twitter :

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. οι δύο πολίτες στην Κρήτη που καταζητούνταν για το επεισόδιο και την επίθεση σε Γερμανούς τουρίστες. Αποδίδονται στη δικαιοσύνη. Οφείλουμε την εφαρμογή του νόμου, αλλά και τη διαφύλαξη της έννοιας των ελληνικών λέξεων φιλοξενία και φιλότιμο.

