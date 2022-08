Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πυροβόλησαν 37χρονο στον Δενδροπόταμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξιχνιάστηκε η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 37χρονου και ποιοι θεωρούνται οι δράστες της επίθεσης.

Εξιχνιάστηκε έπειτα από τις άμεσες προανακριτικές ενέργειες του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων – Μενεμένης, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 37χρονου, που έλαβε χώρα χθες (22-08-2022).

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις άντρες, ηλικίας 28, 26 και 23 ετών, ένας εκ των οποίων συνελήφθη, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 22-08-2022 στην περιοχή του Δενδροποτάμου, δύο εκ των παραπάνω επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας, για άγνωστο λόγο, στον 37χρονο, ενώ ο συνεργός πυροβόλησε εναντίον του, τραυματίζοντάς τον στα πόδια.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Ευόσμου από αστυνομικούς της επιληφθείσας Υπηρεσίας, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο 26χρονος, o οποίος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο τραυματίας παρελήφθη από σταθμό ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των άλλων δύο συνεργών.

πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: Έλληνες τραυματίες σε φονικό τροχαίο με λεωφορείο (εικόνες)

Μακελειό στην Ατλάντα: σύλληψη γυναίκας για τους πυροβολισμούς (εικόνες)

Έβρος - ΚΥΣΕΑ: συνεδρίαση για τη φύλαξη των συνόρων