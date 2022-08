Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: νεκροταφεία μετατράπηκαν σε “λίμνες” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νερό σκέπασε τους τάφους στα κοιμητήρια της περιοχής από τη σφοδρή νεροποντή.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τη σφοδρή βορχώπτωση στην Κοζάνη, δεν άφησαν αλώβητα και τα νεκροταφείατης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, σε λίμνες μετατράπηκαν τα Κοιμητήρια Αγίας Τριάδος και Αγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, τεράστιες ποσότητες νερού κάλυψαν τους τάφους, αλλά και όλους τους διαδρόμους του τεράστιου χώρου.

Λόγω του όγκου του νερού, δεν υπάρχει καμία προσβασιμότητα στους οικείους, ώστε να μπορούν να πλησιάσουν τους τάφους των κεκοιμημένων.

Πρωτοψάλτης: Επιδότηση στέγης για νέους - Τρία προγράμματα για 100000 άνεργους

Σεπτέμβριος - Ρεύμα: η επιδότηση για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες

Σταϊκούρας για ΔΕΘ: πολλά και κοστολογημένα τα μέτρα στήριξης