Κοζάνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Εορδαίας (βίντεο)

Μέσα σε 50 λεπτά, έπεσαν 77 χιλιοστά βροχής με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες, καταστήματα υπόγεια ενώ καταστράφηκαν και καλλιέργειες.

Την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας, της ΠΕ Κοζάνης αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας την περιοχή.

Την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντας προκειμένου χωρίς χρονοκαθυστερηση να διατεθεί εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό για την βοήθεια στους πληγέντες και ταυτόχρονα να υπάρξουν αποζημιώσεις σε κατοίκους και επαγγελματίες που πλημμύρησαν οι κατοικίες και τα καταστήματα τους.

Να σημειώσουμε ότι η περιοχή έζησε ένα πρωτοφανές φαινόμενο όπου μέσα σε 50 λεπτά έπεσαν 77 χιλιοστά βροχής με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες, καταστήματα υπόγεια ενώ καταστράφηκαν και καλλιέργειες από την υπερχείλιση των αρδευτικών καναλιών.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για έξι μήνες, δηλαδή έως στις 22 Φεβρουαρίου 2023.

