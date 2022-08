Κυκλάδες

Μύκονος: Υδροστρόβιλος και πλημμύρες στα Ματογιάννια (βίντεο)

Όσοι βρέθηκαν στο νησί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που θύμιζε Βενετία…



Η κακοκαιρία δείχνει τα «δόντια» της σε πολλές περιοχές της χώρας και καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Μύκονο και τα γραφικά σοκάκια στα Ματογιάννια, τα οποία «βούλιαξαν».

Η κακοκαιρία «χτύπησε» τη Μύκονο με ισχυρές καταιγίδες και εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων τα σοκάκια στα Ματογιάννια «βούλιαξαν», ενώ καταγράφηκε και ένας υδροστρόβιλος στην περιοχή του Καλαφάτη.

Τοπικά ΜΜΕ μάλιστα αναφέρουν ότι οι καταστηματάρχες βίωσαν στιγμές αγωνίας, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που θύμιζε Βενετία….

