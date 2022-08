Κυκλάδες

Μύκονος: Τους “τσάκωσαν” να διακινούν κοκαΐνη μέσα σε μπαρ

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Συνελήφθησαν στην Μύκονο σήμερα τέσσερις αλλοδαποί και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκρότηση εγκληματικής ομάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σήμερα πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες εντοπίσθηκαν μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να προβαίνουν σε προμήθεια – διάθεση ναρκωτικών ουσιών προς άμεση χρήση από ενδιαφερόμενους πελάτες.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 φιξάκια κοκαΐνης συνολικού βάρους -4,2- γραμμ.

1,1 γραμμ. κεταμίνη

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Το χρηματικό ποσό των 1.835 ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

