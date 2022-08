Δωδεκανήσα

Ρόδος: οικογένεια έπεσε από ταχύπλοο - σοβαρά τραυματισμένοι οι γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο γονείς, είναι σοβαράτραυματισμένοι στα κάτω άκρα μετά την πτώση τους από το ταχύπλοο.

Την πτώση δύο γονέων στη θάλασσα με τα τρία ανήλικα παιδιά τους από ταχύπλοο σκάφος, προκάλεσε ο έντονος κυματισμός στη θαλάσσια περιοχή Πεύκοι Λίνδου στη Ρόδο.

Το ταχύπλοο άρχισε να πλέει ακυβέρνητο, ενώ οι δύο γονείς τραυματίστηκαν σοβαρά στα κάτω άκρα. Τα τρία ανήλικα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην ακτή ενώ οι γονείς τους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Ρόδου προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Το ταχύπλοο σκάφος κατάφερε να ακινητοποιηθεί από παραπλέοντα άλλα ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Νεκρός ανήλικος που έκανε μπάνιο στην θάλασσα (εικόνες)

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Κακοκαιρία τον Αύγουστο: το 1975 και οι απαντήσεις για το φαινόμενο