Phishing - Ρόδος: νέα “χρυσή” απάτη σε βάρος εμπόρου

Πως οι επιτήδειοι κατάφεραν αν εξαπατήσουν τον άνδρα, παρά την ευρεία δημοσιότητα που έχει δοθεί σε περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω mail και sms.

Ακόμη μια υπόθεση διακεκριμένης ηλεκτρονικής απάτης τύπου “phishing” με θύμα έναν 49χρονο Ροδίτη έμπορο απασχολεί την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Το φαινόμενο έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις και στο νησί της Ρόδου, ενώ εντυπωσιάζει το γεγονός ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα που έχουν λάβει οι ηλεκτρονικές απάτες όσο και τα μέτρα που ανακοινώνονται αρμοδίως για την ανάσχεση της εγκληματικής δραστηριότητας των απατεώνων του είδους, ανυποψίαστοι παραμένουν πολλοί ακόμη και τα θύματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.

Την 25ην Αυγούστου 2022 ένας 49χρονος δικαιούχος λογαριασμού στην Alpha Βank κατήγγειλε ότι την 20.00 ώρα της προηγούμενης ημέρας δέχτηκε κλήση από έναν ελληνικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας από άγνωστη σε αυτόν γυναίκα που του ζήτησε να προπληρώσει το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ για να προσέλθει η αδελφή της για αγορά ενδυμάτων στην επιχείρησή του.

Ακολούθως του απέστειλε στο κινητό του ένα μήνυμα που περιείχε τον υπερσύνδεσμο https://trapezamvalphabank.qodaddvsites.com, τον οποίο έπρεπε να ακολουθήσει για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Μη αντιλαμβανόμενος την απάτη εισήγαγε τους κωδικούς της ηλεκτρονικής του τράπεζας, στην σελίδα «κλώνο» της τράπεζας και οι απατεώνες αφού αρχικά αύξησαν το ημερήσιο όριο μεταφορών, πραγματοποίησαν μία μεταφορά του χρηματικού ποσού των 9.250 ευρώ και μια των 1.500 ευρώ από τον λογαριασμό του, σε λογαριασμό ενός ημεδαπού.

Σχετικά ενημερώθηκε και η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

