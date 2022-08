Κεφάλλονια

Αργοστόλι: νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στην θάλασσα (εικόνες)

Άκαρπη η δραματική επιχείρηση διάσωσης, από περαστικούς που έπεσαν στο νερό, αλλά και απο δύτες. Ο οδηγός "γκάζωσε" και έριξε με ταχύτητα το όχημα στην θάλλασα.

Νεκρός είναι ο οδηγός αυτοκινήτου που έκανε "βουτιά θανάτου" στο λιμάνι του Αργοστολίου, παρά την μεγάλη κινητοποιηση από ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Λιμενικό, αλλά κυρίως απο δύτες και κολυμβητές, που προσπάθησαν να σώσουν τον άνδρα, που καθόταν πίσω από το τιμόνι.

Γύρω στις 09:30 της Δευτέρας, το αυτοκίνητο με οδηγό έναν άνδρα 37 ετών, κάτοικο Αργοστολίου, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι του Αργοστολίου, στην πειροχή όπου δένουν τα φέρι μπόουτ που συνδέουν το Αργοστόλι με το Ληξούρι.

Πληροφορίες απο αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως το όχημα, παρέμενε στο λιμάνι σταθμευμένο για μικρό διάστημα.

Κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο ξεκίνησε να κινείται με ταχύτητα και έπεσε στην θάλασσα, γεγονός που εντείνει το σενάριο της αυτοχειρίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το αυτοκίνητο βυθίστηκε αμέσως.

Κολυμβητές έσπευσαν να βοηθήσουν τον οδηγό, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα και δύτες.

Σχεδόν μισή ώρα αργότερα απο την πτώση στο νερό, έγινε εφικτός ο απεγκλωβισμός του σώματος του οδηγού, ο οποίος δυστυχώς δεν βρισκόταν πλέον εν ζωή.

Πηγή: kefaloniapress.gr - inkefalonia.gr

