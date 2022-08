Χανιά

Φυλακές Αγιάς: Άγρια συμπλοκή κρατουμένων - Στο νοσοκομείο δυο άτομα

Προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων για τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη συμπλοκή κρατουμένων που σημειώθηκε την Κυριακή στο σωφρονιστικό κατάστημα «Κρήτη Ι» στην Αγιά Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής όταν σε ακτίνα περίπου δέκα κελιών ξέσπασε άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι αραβικής καταγωγής.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, το περιστατικό συνέβη την ώρα που σερβίρεται φαγητό, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί για την ώρα η αιτία που προκάλεσε τη συμπλοκή.

Δύο κρατούμενοι, Αλγερινής καταγωγής ηλικίας 30 και 35 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων με τον 30χρονο να φέρει τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ ο 35χρονος φέρεται να είναι πιο ελαφρά χτυπημένος.

Το επεισόδιο καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της φυλακής και αναμένεται το υλικό αυτό να χρησιμεύσει στην έρευνα που θα διεξαχθεί.

Ταυτόχρονα αναμένεται να ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή.

Τέλος, αναμένεται να ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις από τη διοίκηση της φυλακής σε όσους συμμετείχαν στο περιστατικό.

