Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση οχήματος στη θάλασσα

Θρίλερ με την πτώση οχήματος στη θάλασσα, από την οποία και προκλήθηκε ο θάνατος του οδηγού του.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της πτώσης ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου με έναν επιβαίνοντα στη θάλασσα, από τη ράμπα των επιβατηγών πλοίων της πορθμειακής γραμμής Ληξούρι - Αργοστόλι, εντός του λιμανιού του Αργοστολίου.

'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ιδιώτες δύτες ανέσυραν τον 35χρονο ημεδαπό οδηγό του οχήματος, χωρίς τις αισθήσεις του. Ο ανωτέρω παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε από ιδιωτικό γερανό στη ξηρά.

Ερωτήματα προκαλεί και το βίντεο που καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του λιμανιού και δημοσιοποιήθηκε από το inkefalonia.gr, στο οποίο φαίνεται το όχημα του άνδρα να πηγαίνει κατευθείαν προς τη θάλασσα.

