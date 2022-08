Βοιωτία

Θήβα: Τραυματίστηκε 7χρονο παιδί απο πυροβολισμούς

Πως συνέβη το ατύχημα. Από που προήλθαν οι πυροβολισμοί και που βρισκόταν το 7χρονο παιδί.

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έλαβε χώρα νωρίτερα στη Θήβα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν δύο τραυματιστεί άτομα, με το ένα εξ αυτών να είναι ένα επτάχρονο παιδί.

Όπως αναφέρει το permissos.gr, το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης (30/8), μεταξύ Ρομά, σε συνοικισμό της Θήβας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Θηβών.

Το 7χρονο αγοράκι τραυματίστηκε στο θώρακα και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Παίδων.

Μετά τα επεισόδια, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή.

Πηγή: Permissos.gr

