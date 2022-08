Κέρκυρα

Κέρκυρα: Γιαγιά και εγγονή έπεσαν σε πηγάδι (εικόνες)

Επιχείρηση για τη διάσωση ανήλικης και της γιαγιάς της που έπεσαν σε πηγάδι στην Κέρκυρα.

Μία 5χρονη και η 62χρονη γιαγιά της έπεσαν σε πηγάδι στο χωριό Δασιά της Κέρκυρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά.

Το βάθους 10 μέτρων πηγάδι ήταν πρόχειρα σκεπασμένο με κλαριά και είχε μέσα νερό.

Το κοριτσάκι με τη γιαγιά του περπατούσαν σε οικόπεδο και η μικρή πάτησε εκεί, πέφτοντας μέσα.

Η γιαγιά της πήγε να την βγάλει κι έπεσε κι εκείνη μέσα.

Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, άντρες της οποίας τοποθέτησαν ειδικό τρίποδο, κατέβηκαν στο φρεάτιο και ανέσυραν σώες την 62χρονη γυναίκα και την 5χρονη εγγονή της, οι οποίες είχαν υποστεί ελαφρά τραύματα από την πτώση και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Εικόνες: corfutvnews.gr





